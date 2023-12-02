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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ خصر منحوت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين صبري ، جمهورها بفيديو جديدا لها، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” من ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر، بعد افتتاحه.

وتألقت الفنانة ياسمين صبري ، بإطلالات ملفتة مرتدية، فستانا باللون الجنزاري كشف عن خصرها المنحوت.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة من ألوان النود، وتركت شعرها منسدلا، وهو ما تماشى مع إطلالتها.

وتتميز الفنانة ياسمين صبري ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تبرز أنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة، تكشف عن جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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الفنانة ياسمين صبري الفنانة ياسمين مهرجان البحر الأحمر ياسمين صبري

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