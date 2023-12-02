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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بجسم ممشوق.. ياسمين عبد العزيز تبرز جمالها في أحدث ظهور

صدى البلد

تعتاد ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

 وظهرت ياسمين عبد العزيز، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية توب أبيض وبنطلون جينز كشف عن جسمها الممشوق.

 وتتميز ياسمين عبد العزيز  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين عبد العزيز أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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بنطلون جينز فساتين السهرة ياسمين عبد العزيز ياسمين عب

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