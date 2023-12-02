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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقالي كتير عايشة دور الراجل.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو كوميدي

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو كوميدي وهي تقلد إحدى الشخصيات بحركات عفوية عبر حسابها بموقع تيك توك.

وظهرت ياسمين في المقطع  وهي تقوم بحركات مضحكة  وتحرك شفتيها وفقاً لما جاء في المقطع الأصلي وتردّد قائلة كما جاء في المقطع الاصلي و تردد قائلة: انا عايزاكي تروقي عليا ، اعتبريني بقا شقة علي المحارة وانتي شطبيها سوبر لوكس،  حطيلي احمر و اخضر و اصفر خليني انثي انثي ، انا بقالي كتير عايشة دور الراجل ، فجري انوثتي وخليني انجلينا جولي ، واعمليلي باربي جيرل، عايزة ابقي مزة شديدة علي الآخر .

 

وكان قد أكد الفنان أحمد العوضي، أنه شارك مع زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز في عملين "اللي ملوش كبير" و"ضرب نار"، مشددا على أنهما قرارا الانفصال فنيًا لبعض الوقت.

أحمد العوضي يتحدث عن علاقته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز 


وأشار "العوضي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنهم اتخذوا قرار الإنفصال الفني لكي يعطوا فرصة ليشاركوا في الأفلام التي يريدون الانضمام لها، مؤكدًا أن رمضان المقبل لن يشاركا في عمل درامي واحد، سيكون لكل فنان المسلسل الخاص به. 


وأوضح  أحمد العوضي أنه سيشارك في رمضان المقبل 2024 من خلال مسلسل "حق عرب"، والذي يعني بداية الانفصال الفني عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

لمشاهدة فيديو ياسمين عبد العزيز :

https://vm.tiktok.com/ZM6RLwfYp/

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