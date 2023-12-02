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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى عيد ميلادها الخمسين.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

صدى البلد

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل حول اطلالتها الاخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام احتفالا بعيد ميلادها الـ 50.


 

وتالقت رانيا يوسف بظهورها بكوت باللون الأسود الفرو اتسم بستايل  الكاجوال   مجسم وهو ما كشف عن اناقتها ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

وتتميز رانيا يوسف  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد رانيا يوسف ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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إطلالات أثارت الجدل الفنانة رانيا يوسف لفنانة رانيا يوسف فى عيد ميلادها

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