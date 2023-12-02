القنصل المصري في جدة: أفواج من المواطنين يؤدون الواجب الوطني|شاهد

قال السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري في جدة، إن المصريين بجدة اقبلوا على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية امام القنصلية المصرية بالسعودية ويؤدون واجبهم الوطني بادلاء المصريين بأصواتهم.

وأكد عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد ،المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن القنصلية المصرية بالسعودية هي اكبر جالية ولها اسهامات كبيرة في دعم بلدها للمصريين بالخارج.

وأشار القنصل العام المصري في جدة، إلى أن القنصلية العامة بجدة دائما تقدم الخدمات للمصريين وتنسق و تحل شكاويهم وهناك ارتباط بين القنصلية والمصريين بشكل كبير.