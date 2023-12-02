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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يدعو لإسقاط ديون الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني زعماء العالم إلى تحقيق "انفراجة" لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الكوكب، واصفاً ما يلحق بالبيئة من دمار بأنه "إساءة إلى الرب".

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، جاء ذلك في الرسالة التي تلاها أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ممثل بابا الفاتيكان في مؤتمر COP28، حيث لم يتمكن الأول من حضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28) المنعقد بالامارات بسبب اعتلال صحته.

وأضاف البابا في رسالته: "أيها الإخوة والأخوات، من الضروري تحقيق انفراجة ليست مجرد تغيير جزئي للمسار، بل طريقة جديدة لتحقيق التقدم معاً"، داعيًا إلى "إرادة سياسية واضحة وحقيقية".

كما حث بابا الفاتيكان على إسقاط ديون الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ.

وأعرب البابا فرانسيس عن أسفه مجددًا لاستحالة حضوره مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2023، وكرر اعتقاده بأن “مستقبلنا جميعا يعتمد على الحاضر الذي نختاره الآن".

وتابع البابا أن تغير المناخ هو “قضية اجتماعية عالمية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بكرامة الحياة البشرية”ـ متساءلًا: “هل نعمل من أجل ثقافة الحياة أم ثقافة الموت؟”.

وأضاف: "إليكم جميعًا، أوجه هذا النداء القلبي: دعونا نختار الحياة! دعونا نختار المستقبل! نرجو أن نكون منتبهين لصرخة الأرض، نرجو أن نسمع نداء الفقراء، نرجو أن نكون قادرين على ذلك".

وشدد على الحاجة إلى التغلب على المواقف غير المرنة، داعيًا إلى التركيز على المسؤولية الجماعية عن المستقبل.

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