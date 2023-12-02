ببطارية تدوم لـ 14 يوما.. Amazfit تطلق سمارت ووتش لمراقبة تكوين الجسم

قدمت العلامة التجارية أمازفيت Amazfit، ساعة ذكية جديدة تطلق عليها اسم Amazfit Balance، والتي تم إطلاقها لأول مرة عالميًا في شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تعتبر ساعة أمازفيت Amazfit الذكية عرضا متميزا يأتي مع مجموعة من المواصفات والميزات، ويهدف إلى التركيز على العافية الشاملة التي تقدم فهما أعمق للجسم والعقل، بمواصفات قوية تتنافس مع ساعة سامسونج Galaxy Watch 6 والساعات الذكية الأخرى التي تقدمها علامات تجارية مثل آبل وGarmin.



مواصفات ومميزات ساعة Amazfit Balance

تعد Amazfit Balance عبارة عن ساعة ذكية دائرية الشركل مزودة بقرص دوار عملي وزر فعلي، وهي مقاومة للماء حتى عمق 50 مترا، وتتميز الساعة بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.5 بوصة، وبدقة 480 × 480 بكسل، توفر معدل تحديث يبلغ 60 هرتز وذروة سطوع تبلغ 1500 شمعة في المتر المربع بالإضافة إلى ضبط السطوع التلقائي.

Amazfit Balance

وفيما يتعلق بميزات تتبع اللياقة البدنية والصحة، تم تجهيز Amazfit Balance بمستشعر LED مزدوج ومستشعر 8PD BioTracker 5 PPG لمراقبة معدل ضربات القلب ومستويات SpO2.

وكما يتمتع المستشعر بالقدرة على تتبع أنماط النوم ويمكن أن تشير نقاط الاستعداد للمستخدمين إلى كيفية تأثير النوم على حالتهم الجسدية والعقلية، ويتميز الجهاز القابل للارتداء أيضا بمستشعر خاص لمراقبة تكوين الجسم الذي يمكن استخدامه لقياس ومراقبة نسبة الدهون في الجسم ومؤشر كتلة الجسم والتمثيل الغذائي الأساسي والعضلات الهيكلية والمزيد.

Amazfit Balance

وتدعم ساعة Amazfit Balance مجموعة من الأوضاع الرياضية، ويوفر نظام Zepp Coach خطط تدريب مخصصة، وهي مجهزة أيضا بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج للتمارين الخارجية.

وتحتوي ساعة Amazfit Balance على مساحة تخزين داخلية تبلغ 4 جيجابايت لتشغيل الموسيقى دون اتصال بالإنترنت، وتحتوي على ميكروفون مدمج ومكبر صوت لوظيفة الاتصال الصوتي عبر Bluetooth وتتميز أيضا بدعم العمل مع المساعد الصوتي Alexa.

Amazfit Balance

وتعمل الساعة الذكية بنظام التشغيل Zepp OS 3 وتحتوي على جميع الميزات الذكية الضرورية، كما إنها تأتي مدعومة بوحدة بطارية تبلغ سعتها 475 مللي أمبير في الساعة والتي يُقال إنها تدوم لمدة تصل إلى 14 يوما في ظل الاستخدام النموذجي.

وتتوفر ساعة Amazfit Balance، للبيع في الهند مقابل سعر قدره 24999 روبية (أي ما يعادل 9.314 جنيها مصريا).