بطارية تدوم 16 يوما.. فيفو تطلق سمارت ووتش عالية الجودة بسعر رخيص

كشفت شركة فيفو الصينية، عن ساعتها الذكية الجديدة Vivo Watch 3، والتي تتميز بتصميم دائري الشكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتدعم أكثر من 100 وضع رياضي وتضم عددا من الُستشعرات الصحة واللياقة البدنية

مواصفات ساعة فيفو Vivo Watch 3

في قائمة مواصفات ساعة Vivo Watch 3، يبرز نظام التشغيل BlueOS الجديد من فيفو، والذي يعتمد على لغة برمجة Rust، والتي بفضلها تتمتع الساعة الجديدة بالكثير من الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام، مقارنة بطراز الشركة السابق Watch 2 لعام 2021.

التصميم:

تصميم الساعة بسيط يضم على شاشة دائرية ذات زجاج منحني، تحتوي على تاج دوار لتسهيل التنقل عبر واجهة المستخدم، مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتزن نحو 36 جراما، ويبلغ سُمكها 13.7 ملميتر.

ويحتوي كلا الإصدارين على حزام مصنوع من السيليكون أو الجلد باللونين الأبيض والأسود، أحدهما يدعم تقنية البلوتوث فقط، والآخر يضم شريحة اتصالات مدمجة eSIM.

الشاشة:

تتميز ساعة فيفو Vivo Watch 3، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.43 بوصة، وبدقة 466 × 466 بكسل، تدعم خاصية التشغيل الدائم Always On Display.

مزايا ساعة فيفو Vivo Watch 3

تعمل ساعة فيفو Vivo Watch 3، بنظام التشغيل BlueOS الجديد، وتدعم أكثر من 100 وضع رياضي، وتحتوي على مزايا التدريب الاحترافي، وتأتي مع 100 شكل مختلف من وجوه الساعة.

زودت فيفو ساعتها الجديدة بمجموعة مستشعرات متقدمة لتتبع معدل نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى وجود نظام لتحليل نبضات القلب يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتضم ساعة فيفو Vivo Watch 3، عددا من المستشعرات الأخرى، مثل: مستشعر الضغط الجوي، ومستشعر التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة.

تتوفر ساعة فيفو Vivo Watch 3، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 64 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 4 جيجابايت، وتدعم تقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، بالإضافة إلى مكبر صوت وميكروفون للمكالمات الهاتفية، وتدعم الساعة مقاومة للماء وفقا لمعيار 5ATM.

وتبلغ سعة بطارية ساعة فيفو الجديدة 505 مللي أمبير في الساعة، تعد الشركة المصنعة بعمر بطارية يصل إلى 7 أيام في الإصدار الذي يضم شريحة الاتصالات المدمجة eSIM، وما يصل إلى 16 يوما مع إصدار الـ Bluetooth.

التوفر والأسعار

تأتي Vivo Watch 3 بإصدار eSIM أو Bluetooth، في 4 ألوان، مقابل سعر يبدأ من:

لنسخة البلوتوث

بحزام السيليكون بـ 151 دولار (أي ما يعادل 4.666 جنيها مصريا)

حزام جلدي: 164 دولار (أي ما يعادل 5.068 جنيها مصريا)

لنسخة شريحة الاتصال الإلكترونية

بحزام السيليكون 178 دولار (أي ما يعادل 5.500 جنيها مصريا).

بحزام جلدي 192 دولار (أي ما يعادل 5.933 جنيها مصريا).