بإمكانات جبارة لعشاق الألعاب.. فيفو تطلق سلسلة IQOO 12

أطلقت شركة فيفو الصينية، أحدث هواتفها الرائدة ضمن التشكيلة المتميزة iQOO 12، ويتشابه هاتفي iQOO 12 Pro وiQOO 12 إلى حد كبير باستثناء في بعض المواصفات، من حيث التصميم وشاشات العرض والبطاريات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف iQOO 12 Pro، بشاشة منحنية من كلا الجانبين، من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1440×3200 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، مع نظام تعتيم PWM بمعدل 1440 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع ودعم HDR10، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

ونظرا لكونه هاتفا يركز على الألعاب، فإن iQOO 12 Pro يتميز بمواصفات قوية، حيث يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3 مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسعة 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين الداخلية من نوع UFS 4.0.

iQOO 12 Pro

وأضافت فيفو لهاتف iQOO 12 Pro، شريحة Q1 تم تطويرها ذاتيا والتي تضمن ممارسة الألعاب بسلاسة بدقة تصل إلى 144 هرتز، وتقوم بحيل مثل إدخال إطار زمن الوصول المنخفض، والإطار الفائق، والدقة الفائقة، كما يتميز الهاتف بوجود غرفة بخار بمساحة 5705 مليميتر مربع لتبديد الحرارة.

ويحتوي iQOO 12 Pro أيضا على نظام كاميرا جبار، يضم مستشعرا رئيسيا من نوع OmniVision OV50H بدقة 50 ميجابكسل 1 / 1.3 بوصة خلف عدسة مثبتة بصريا مقاس 23 مم، إلي جانب كاميرا فائقة الدقة بدقة 50 ميجابكسل مقاس 15 مم مع وضع ماكرو خاص بها، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل f/2.45.

ويحزم هاتف iQOO 12 Pro، بطارية بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات واللاسلكي بقدرة 50 وات، وتفتخر iQOO بأن البطارية ستحتفظ بما لا يقل عن 80٪ من سعتها بعد 1600 دورة.

ويعمل iQOO 12 Pro، بواجهة المستخدم الجديدة من فيفو OriginOS 4، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14 من جوجل.

وحددت فيفو سعر هاتف iQOO 12 Pro، بـ 642 يورو (أي ما يعادل 21.200 جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 16 + 256 جيجابايت.

iQOO 12 Pro

سعر ومواصفات هاتف فيفو iQOO 12

يحتوي هاتف iQOO 12 على نفس نوع المعالج ونظام الكاميرات ولكنه يوفر شاشة عرض وبطارية وقدرات شحن مختلفة، هناك أيضًا متغير بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.

زودت فيفو الإصدار iQOO 12، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، بقياس 6.74 بوصة، بدقة 2800×1260 بكسل، تدعم معدل تحديث قدره 144 هرتز.

iQOO 12

يتوفر الهاتف في خياران للبطارية، مع وحدة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ووحدة بسعة 4880 مللي أمبير في الساعة، كلاهما يوفر شحنًا سلكيًا بقدرة 120 وات ولا يوجد شحن لاسلكي.

يتوفر هاتف iQOO 12، للحجز المسبق في الصين، مقابل سعر يبدأ من 515 يورو (أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري)، للطراز بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، وسيتم طرح كلا الهاتفين للبيع في 14 نوفمبر.

