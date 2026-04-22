محمد عبدو يكشف كواليس مشاركته في «مستر علام بيترجم الأفلام» | خاص

كشف الفنان محمد عبدو عن تفاصيل مشاركته في فيلم «مستر علام بيترجم الأفلام»، مؤكدًا أنه تحمس للغاية للشخصية منذ اللحظة الأولى التي عُرضت عليه.

وأضاف محمد عبدوفي تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، أن الدور يمثل له تحديًا جديدًا، إذ يحمل العديد من الأبعاد المختلفة التي أتاحت له تقديم أداء تمثيلي متنوع، مشيرًا إلى أنه انجذب لتفاصيل الشخصية وطريقة بنائها الدرامي، وهو ما دفعه للموافقة على العمل دون تردد.

وأوضح أنه سعيد للغاية بالعمل مع فريق الفيلم بالكامل، مؤكدًا أن أجواء التصوير كانت مليئة بالتعاون والحماس، ما أسهم في خروج العمل بصورة مميزة. كما أعرب عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها الفيلم منذ بداية عرضه، لافتًا إلى أن تفاعل الجمهور مع الأحداث والشخصيات كان دافعًا قويًا له.

وأشار إلى أن الفيلم يعكس روحًا مختلفة في الطرح، إذ يجمع بين البساطة والعمق في آنٍ واحد، ويقدم تجربة قريبة من الجمهور، وهو ما يميز أعمال الجيل الجديد من صُنّاع السينما.

فيلم «مستر علام بيترجم الأفلام» من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد واحدًا من الأعمال التي تعكس توجهات حديثة في السينما المصرية من حيث الفكرة والمعالجة، إلى جانب الاعتماد على طاقات شابة تسعى لتقديم محتوى مختلف ومواكب لتغيرات الجمهور.

واختتم عبدو تصريحاته بالتأكيد على أنه يتطلع إلى تقديم المزيد من الأعمال التي تترك أثرًا لدى الجمهور، معربًا عن أمله في أن يستمر الفيلم في تحقيق النجاح.