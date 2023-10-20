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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 16 جيجابايت و1 تيرابايت.. فيفو تطلق نسخة جديدة من iQOO Neo 8

iQOO Neo 8
iQOO Neo 8

طرحت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو، هاتفها الجديد المسمي iQOO Neo 8 في الصين في وقت سابق من هذا العام، تم إطلاق الهاتف لأول مرة مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، أطلقت iQOO اليوم النسخة الجديدة من هاتف iQOO Neo 8 في الصين، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية ضخمة بسعة 1 تيرابايت.

 

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سعر هاتف iQOO Neo 8

يبلغ سعر الإصدار الجديد من هاتف iQOO Neo 8، بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت في الصين، بحوالى 505 دولارات (أي ما يعادل 15.600 جنيه مصري)، وبالمقارنة، تبلغ تكلفة النسخة بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت 354 دولار أمريكي (أي ما يعادل 10.900 جنيه مصري)، بينما تبلغ تكلفة النسخة بسعة 12 جيجابايت رام + 516 جيجابايت 396 دولار (أي ما يعادل 12.240 جنيه مصري)، بينما تبلغ تكلفة الإصدار بسعة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 516 جيجابايت، حوالى 439 دولار (أي ما يعادل 13.500 جنيه مصري).

iQOO Neo 8

ومن حيث التصميم، يأتي هاتف iQOO Neo 8 مزودا بعامل شكل نحيف ووحدة كاميرا خلفية مستطيلة وشاشة عرض مثقوبة محاذاة للوسط. 

ويحتوي هاتف iQOO Neo 8 على شاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، وبدقة 1.5K، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، كما يتميز الهاتف يماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة في المتر المربع، ودعم HDR10، نع دعم شريحة الصور V1+ من فيفو.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي iQOO Neo 8 مزودا بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية التقريب البصري OIS، مقترنة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. 

وتحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف iQOO Neo 8 بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يأتي مقترنا بنظام تبديد للحرارة للتبريد السائل VC.

ويحزم هاتف iQOO Neo 8 وحدة بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 120 وات، ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة المستخدم OriginOS 3 التابعة لشركة فيفو الصينية.

 iQOO Neo 8
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