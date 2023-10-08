فيفو تطلق أندرويد 14 لهواتف Vivo و iQOO.. اعرف القائمة الكاملة

أصدرت شركة فيفو Vivo الصينية، الإصدار التجريبي من نظام جوجل الأحدث Android 14 لجهاز Vivo X90 Pro في شهر مايو الماضي، وأعلنت عن واجهت المستخدم Funtouch OS 14 Preview المستندة إلى أندرويد 14 للهاتف نفسه في شهر سبتمبر المنصرم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت فيفو اليوم رسميا نظام التشغيل Funtouch OS 14 وشاركت قائمة بهواتف Vivo و iQOO المؤهلة للحصول على الترقية في الهند إلى جانب الجدول الزمني لطرح الإصدار التجريبي.

هواتف فيفو المؤهلة للحصول على أندرويد 14

وتتضمن قائمة فيفو المؤهلى للحصول على أندرويد 14، أكثر من 30 هاتفا ذكيا، ووفقا للجدول الزمني سيحصل هاتف Vivo X90 وX90 Pro على التحديثات التجريبية في منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وسيتبع ذلك إصدار X80 Pro في منتصف شهر نوفمبر المقبل، مع دفع التحديث للإصدارات التالية X80 وV29 Pro وV29 وV27 Pro وV27 في شهر ديسمبر.

وستحصل الإصدارات الـ 30 المتبقة، على أندرويد 14 في النصف الأول من عام 2024، من بينها Vivo X70 Pro+ و Vivo X70 Pro و Vivo X70 Pro وV29e و V25 وV25 Pro و T2 Pro 5G و Y100.

وستطلق فيفو واجهة البرامج Funtouch OS 14 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14، لهاتفي Y36 و Y35، في الربع الثاني من عام 2024 وبالتحديد في شهر أبريل.

هواتف فيفو المؤهلة للحصول على أندرويد 14

هواتف iQOO المؤهلة للحصول على أندرويد 14



شاركت العلامة التجارية iQOO التابعة لشركة فيفو أيضا، الجدول الزمني الخاصة بها لإطلاق الإصدار التجريبي من Funtouch OS 14 في الهند.

وتضم قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على أندرويد 14، أكثر من 10 هواتف ذكية من iQOO، مع كون iQOO 11 هو الأول في الجدول الزمني الذي سيحصل على تجربة Funtouch OS 14، في شهر أكتوبر 2023.

وسيتم إصدار التحديث اعتبارا من اليوم، حتى يتمكن المهتمون من التسجيل في البرنامج التجريبي، وأكدت iQOO على أنها لن تطلق Funtouch OS 14 لهاتفها Z5 والموديلات الأقدم.

وستزود فيفو هواتف iQOO بـ أندرويد 14، ووفقا للجدول الزمني سيحصل هاتف iQOO 9 Pro و 9T في شهر نوفنبر القادم، بينما سيحصل هاتفي iQOO 9 و 9SE و Neo 7 Pro و Neo 7 في شهر ديسمبر المقبل.

وفي شهر يناير من عام 2024، سيحصل كلا من iQOO 7 Legend و Z7 Pro و 27 على أندرويد 14، بينما سيتلقى كلا من iQOO Z7s و 7 و Neo 6 و Z6 4G و Z6 5G في شهر فبراير 2023.

ووفقا للجدول الزمني سيكون هاتف iQOO Z6 Lite، آخر هواتف فيفو التي ستحصل على أندرويد 14 في شهر أبريل من عام 2024.