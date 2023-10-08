عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق أندرويد 14 لهواتف Vivo و iQOO.. اعرف القائمة الكاملة

أندرويد 14 من فيفو
أندرويد 14 من فيفو

أصدرت شركة فيفو Vivo الصينية، الإصدار التجريبي من نظام جوجل الأحدث Android 14 لجهاز Vivo X90 Pro في شهر مايو الماضي، وأعلنت عن واجهت المستخدم Funtouch OS 14 Preview المستندة إلى أندرويد 14 للهاتف نفسه في شهر سبتمبر المنصرم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت فيفو اليوم رسميا نظام التشغيل Funtouch OS 14 وشاركت قائمة بهواتف Vivo و iQOO المؤهلة للحصول على الترقية في الهند إلى جانب الجدول الزمني لطرح الإصدار التجريبي.

 

أندرويد 14 يصل إلى هواتف ريلمي Realme.. هل تليفونك بينهم؟

هاتف Xiaomi 13 من شاومي يتلقي نظام أندرويد 14

 

هواتف فيفو المؤهلة للحصول على أندرويد 14

وتتضمن قائمة فيفو المؤهلى للحصول على أندرويد 14، أكثر من 30 هاتفا ذكيا، ووفقا للجدول الزمني سيحصل هاتف Vivo X90 وX90 Pro على التحديثات التجريبية في منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وسيتبع ذلك إصدار X80 Pro في منتصف شهر نوفمبر المقبل، مع دفع  التحديث للإصدارات التالية X80 وV29 Pro وV29 وV27 Pro وV27 في شهر ديسمبر.

وستحصل الإصدارات الـ 30 المتبقة، على أندرويد 14 في النصف الأول من عام 2024، من بينها Vivo X70 Pro+ و Vivo X70 Pro و Vivo X70 Pro وV29e و V25 وV25 Pro و T2 Pro 5G و Y100.

وستطلق فيفو واجهة البرامج Funtouch OS 14 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14، لهاتفي Y36 و Y35، في الربع الثاني من عام 2024 وبالتحديد في شهر أبريل.

هواتف فيفو المؤهلة للحصول على أندرويد 14

هواتف iQOO المؤهلة للحصول على أندرويد 14


شاركت العلامة التجارية iQOO التابعة لشركة فيفو أيضا، الجدول الزمني الخاصة بها لإطلاق الإصدار التجريبي من Funtouch OS 14 في الهند.

وتضم قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على أندرويد 14، أكثر من 10 هواتف ذكية من iQOO، مع كون iQOO 11 هو الأول في الجدول الزمني الذي سيحصل على تجربة Funtouch OS 14، في شهر أكتوبر 2023.

وسيتم إصدار التحديث اعتبارا من اليوم، حتى يتمكن المهتمون من التسجيل في البرنامج التجريبي، وأكدت iQOO على أنها لن تطلق Funtouch OS 14 لهاتفها Z5 والموديلات الأقدم.

وستزود فيفو هواتف iQOO بـ أندرويد 14، ووفقا للجدول الزمني سيحصل هاتف iQOO 9 Pro و 9T في شهر نوفنبر القادم، بينما سيحصل هاتفي iQOO 9 و 9SE و Neo 7 Pro و Neo 7 في شهر ديسمبر المقبل.

وفي شهر يناير من عام 2024، سيحصل كلا من iQOO 7 Legend و Z7 Pro و 27 على أندرويد 14، بينما سيتلقى كلا من iQOO Z7s و 7 و Neo 6 و Z6 4G و Z6 5G في شهر فبراير 2023.

ووفقا للجدول الزمني سيكون هاتف iQOO Z6 Lite، آخر هواتف فيفو التي ستحصل على أندرويد 14 في شهر أبريل من عام 2024.

هواتف iQOO المؤهلة للحصول على أندرويد 14
فيفو vivo Android 14 أندرويد 14 هواتف فيفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

طوفان الأقصى.. أحمد موسى يكشف مستجدات الأوضاع في إسرائيل

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

موضوعات متعلقة

تدوم لـ35 ساعة.. أوبو تطلق إيربودز عالية الجودة بسعر رخيص

كاميرا 108 ميجابكسل.. خصم 44% على جوال شاومي ريدمي نوت 12S

وداعا للإزعاج.. بدون تحديث جرب أهم مزايا أندرويد

في حدود 100 ألف جنيه.. هواوي تطلق سمارت ووتش من الذهب عيار 18

شاومي أرخص من سامسونج.. مقارنة بين ساعة Watch 2 Pro وجالاكسي ووتش 6

بسبب استحواذه على تويتر.. إيلون ماسك يخضع للتحقيق| تفاصيل

تليفون الغلابة.. خصم 15% على موبايل أوبو A58 في مصر

مدمرة الفلاجشيب.. مقارنة بين هواوي Mate 60 RS Ultimate وهونر Honor Magic5 Ultimate

ترشيحاتنا

مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي

الفائزون بمسابقة 30 ألف معلم يتسلمون العمل في المدارس خلال أيام

غيابات بالجملة .. كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي يفتقد 17 لاعبًا

نزوح 20 ألف غزاوي بسبب القصف العنيف من قوات الاحتلال

طوفان الأقصي| 350 قتيلا ومئات المصابين.. إسرائيل تعاين الأضرار

«معلومات الوزراء» يستعرض في تحليل جديد أبرز المؤشرات العالمية والمحلية الخاصة بالتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

خست ولا فوتوشوب .. صورة لكارلين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها

هيئة الأدوية تكشف مفاجأة عن العلاجات البديلة بالأسواق

موعد تغيير الساعة.. رسميا إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالشتوي خلال أيام

فيديو

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ