أندرويد 14 يصل إلى هواتف ريلمي Realme.. هل تليفونك بينهم؟

أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية، عن برنامج الوصول المبكر لواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستند إلى نظام التشغيل Android 14 لجهاز Realme GT2 Pro الشهر الماضي، والآن شاركت الشركة قائمة الهواتف الذكية المؤهلة للوصول المبكر لـ Realme UI 5.0.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتضمن قائمة ريلمي أكثر من 20 جهازا من هواتف الشركة، والهواتف الذكية التالية التي ستحصل على الوصول المبكر إلى Realme UI 5.0 هي GT Neo 3 وGT Neo 3 150W، ولم تشارك ريلمي أي تاريخ محدد، ولكن التحديث سيكون متاحا في وقت ما من هذا الشهر لكلا الهاتفين.

وفي الشهر المقبل، ستحصل 5 هواتف ذكية أخرى على إمكانية الوصول المبكر إلى لواجهة ريلمي Realme UI 5.0، بما في ذلك Realme 11 Pro وRealme 11 Pro+.

وتفتح ريلمي برنامج الوصول المبكر لـ Realme UI 5.0 لهواتفها الموجودة بالهند فقط، وقد يختلف الجدول الزمني وقائمة الأجهزة المؤهلة باختلاف البلدان الأخرى.

ووفقا لجدول ريلمي الزمني من المقرر أن الهواتف التالية على أندرويد 14:

- سبتمبر 2023:

Realme GT 2 Pro

- أكتوبر 2023:

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3 150W

- نوفمبر 2023:

Realme 11 Pro 5G

Realme 11 Pro+ 5G

Realme Narzo 60 5G

Realme Narzo 60 Pro 5G

Realme GT Neo 3T

- ديسمبر 2023:

Realme C55

Realme 10 Pro 5G

Realme 10 Pro+ 5G

Realme Narzo N55

- الربع الأول 2024:

Realme 11 5G

Realme 11X 5G

Realme 9 5G

Realme 9i 5G

Realme 9 Pro 5G

Realme 10 Pro+ 5G

Realme GT 2

Realme GT 5G

Realme Narzo 60X 5G

Realme Narzo 50 5G

Realme Narzo 50 Pro 5G

- الربع الثاني 2024:

Realme 10

Realme 9

Realme C33

Realme C51

Realme Narzo N53