شبيه iPhone.. أحدث موبايل 5G من ريلمي بـ 8900 جنيه

سعر و مواصفات Realme 11 5G.. أحدث هواتف الجيل الخامس من ريلمي Realme، فهو يتميز بإمكانات شبه رائدة مقابل أسعار معقولة، من بينها كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، لذا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف سنوضح لك فيما يلي سعر و مواصفات Realme 11 5G في مصر والسعودية والإمارات.

سعر و مواصفات Realme 11 5G

يبلغ سعر هاتف ريلمي الجديد Realme 11 5G، في مصر حوالي 8900 جنيه مصري، للطراز الأساسي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

بينما يبلغ سعر Realme 11 5G، في السعودية حوالى 880 ريال سعودي، للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.

ويباع هاتف Realme 11 5G، في الإمارات مقابل سعر حوالي 800 درهم إماراتي.

مواصفات Realme 11 5G

يتميز هاتف ريلمي Realme 11 5G، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.72 بوصة، بدقة FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 550 شمعة في المتر المربع.

سعر و مواصفات Realme 11 5G

ويتمتع هاتف ريلمي Realme 11 5G على كاميرات مزدوجة في الخلف، مع كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، كما توجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومحادثات الفيديو.

سعر و مواصفات Realme 11 5G

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme 11 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 6100+، ويقترن بوحدة معالجة الرسوميات Mali-G57 MC2، ويتم إقران الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 128 أو 256 جيجابايت.

سعر و مواصفات Realme 11 5G

ويعمل هاتف ريلمي Realme 11 5G على واجهة المستخدم Realme UI 4.0 المخصصة المستندة إلى Android 13 والجاهزة للاستخدام.

ويحزم هاتف Realme 11 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 50% في غصون 17 دقيقة فقط.