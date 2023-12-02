الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

أكد هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس حتى صباح اليوم السبت 12 فلسطينيا على الأقل، في الضفة الغربية بينهم فتاة من طولكرم تم اعتقالها يوم أمس أثناء عودتها من الأردن على أحد الحواجز.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن الاعتقالات توزعت على محافظات: نابلس، طوباس، جنين، الخليل، وقلقيلية، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة لمنازل الفلسطينيين.



وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 3415 وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.