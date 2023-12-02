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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار "الوعي حياة".. إقامة فعاليات بين الشباب والرياضة والأزهر ببني سويف

صدى البلد

التقى  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم، هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة،وأبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة ، وذلك لبحث عدد من الملفات والموضوعات الهامة في  قطاع الشباب والرياضة.

 
وهنأ المحافظ وكيل المديرية لقطاع الرياضة بثقة الوزارة بإسناد مسؤولية القطاع له،متمنياُ له التوفيق في مهام عمله، والذي أعرب "عن تقديره الكبير لحرص المحافظ على تهنئته، حيث تمت مناقشة الخطة المقترحة  للنهوض بالقطاع الرياضي في المحافظة، بجانب مناقشة الاستعدادات  الخاصة بإقامة فعالية بالتعاون بين الشباب والرياضة والأزهر  تحت شعار " الوعي حياة".

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كما تناول اللقاء بحث ومناقشة مقترح لإقامة مُجمع صناعي للأدوات الرياضية ( أدوات _ أجهزة_ نجيل صناعي ..وغيرها ) ، حيث وجه المحافظ بدراسة إمكانية تنفيذ المشروع بالمجمع الصناعي للمشروعات المتوسطة بمنطقة بياض العرب ، لاسيما  أن المشروع  يمثل  أهمية كبيرة وميزة نسبية تنافسية في القطاع لما يوفره من فرص عمل للشباب.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف جمع صناعي محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظ بني سويف موضوعات الهامة

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