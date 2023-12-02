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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل الإعلام العبرية، بتظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

ووفقا لموقع "والا" العبري، فإن المظاهرة أقيمت في شارع الملك شاؤول، المغلق حاليا أمام حركة المرور.

وبحسب الموقع فقد لوح المتظاهرين بصور الأسرى وأسمائهم ورددو شعارات تطالب بعودت جميع الأسرى لدى حركة حماس.

وفي وقت سابق،  قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إنه لا يوجد الآن مفاوضات حاليا بشأن التهدئة، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي والنهائي لحركة حماس والمقاومة أنه لا تبادل أسرى حتى انتهاء العدوان الصهيوني الإرهابي بشكل كامل ونهائي.

وأضاف العاروري أنه منذ البداية أعلنت حركة حماس أن الأسرى الأجانب مستعدون لإطلاق سراحهم بدون مقابل، وأن الأسرى الأطفال والنساء لن يكونوا هدفا، وسيتم الإفراج عنهم.

وأوضح  أنه ما بقي لدى المقاومة من الأسرى، هم جنود، وجنود سابقون، ولا يوجد مفاوضات في موضوعهم حتى نهاية العدوان.

وتابع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس : "قلنا منذ البداية أننا مستعدون لتبادل جثث الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال، ولكننا نحتاج إلى وقت لاختراج جثامين الأسرى الصهاينة التي قتلهم الاحتلال في غاراته على شعبنا في غزة".

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