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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد مديحة يسري .. تعرف على قصة حبها مع محمد فوزي

صدى البلد

تحل اليوم، الاحد ،ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسرى، والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى ستظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، والتى لقبت بـ “سمراء النيل”.

 

ونرصد فى ذكرى ميلاد مديحة يسرى قصص زيجاتها وحياتها الشخصية.

 

مديحة يسرى كانت شخصية لها حضور طاغٍ على الشاشة، وكان هذا الحضور له دور كبير فى تقديم عدد من الرجال للفوز بقلبها، سواء كان من داخل الوسط الفنى أو شخصيات عامة.

 

وكان زوجها الأول الذي شاركها في تغيير اسمها الحقيقي من "هنومة حبيب خليل" لمديحة يسري، بعد أن سجلها أهلها به عندما ولدت في عام 1921، وسطع نجمها فى زمن عمالقة الفن، وقامت أيضًا بمشاركته في تأسيس شركة إنتاج سينمائى، وقاما بتقديم العديد من الأفلام من إنتاجهما معًا.

 

الفنان الطيار محمد سالم

أما عن ثانى زيجاتها، فكانت من محمد سالم دنجوان السينما، والذي توفي بعد فترة قصيرة في شبابه، وهو ما تسبب في صدمة كبيرة في حياتها.

 

الفنان محمد فوزي

وتأتى قصة حب مديحة يسرى والفنان الراحل محمد فوزى الأبرز، حيث لقيت اهتماما كبيرا، سواء من داخل الوسط الفنى أو الصحافة والإعلام، حيث يعتبر محمد فوزي من أهم الرجال الذين دخلوا حياة سمراء النيل مديحة يسري، فكانا من أشهر الثنائيات الفنية.

 

واستمر زواجهما لمدة 10 أعوام، وتعد أطول مدة في زيجاتها الثلاثة، وأنجبت منه ابنها الوحيد عمرو، وشاركت معه في العديد من الأعمال السينمائية، وساندته في حياته أكملها.

وتم طلاق مديحة يسرى من محمد فوزى بعد زواج دام 10 أعوام لعدة اسباب، لعل أهمها تعرضها للخيانة، ولكن استمرت صداقتهما ولم تتأثر بالانفصال، ووقفت إلى جواره فى محنة تأميم شركته وإصابته بالمرض، وكانت تزوره حتى آخر أيام حياته، وتعرضت لصدمة قوية عندما توفي.

 

الشيخ إبراهيم سلامة الراضي

تزوجت مديحة يسري للمرة الأخيرة من شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية، وابتعدت خلال هذه الفترة عن الفن، لكنها انفصلت عنه فور عودته لزوجته الأولى، وعادت بعدها للفن من جديد.

 

جدير بالذكر أن الفنانة مديحة يسري حققت الكثير من النجاحات محليًّا ودوليًّا، كما شاركت فى العديد من الأفلام التى اقترب عددها من 90 فيلمًا، وكانت من العلامات الفارقة فى تاريخ السينما، بسبب تجسيدها المستمر لدور المدافعة عن حقوق المرأة.

 

 

مديحة يسري ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسرى

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