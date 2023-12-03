نشرة المرأة والصحة| عميد معهد الأورام: الشيشة والسيجارة الإلكترونية مسببات رئيسية للإصابة بالسرطان.. دينا الشربيني تثير الجدل بفستان جريء

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تصدرت الفنانة نادين نجيم نسيب جدلا كبيرا خلال الايام الماضية وذلك بعد مشاركتها بمهرجان البحر الاحمر وهي ترتدي فستان مفتاح الحياة المثير للجدل.

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته

أثارت تصريحات الدكتور محمد عبد المعطي عميد معهد الأورام ، خلال حواره مع برنامج الإعلامي خيري رمضان جدلا كبيرا.