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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| عميد معهد الأورام: الشيشة والسيجارة الإلكترونية مسببات رئيسية للإصابة بالسرطان.. دينا الشربيني تثير الجدل بفستان جريء

دينا الشربيني
دينا الشربيني

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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لم تجد من تحبه.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين رضا بعد تصريحاتها|شاهد

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هوت شورت.. مي عمر تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

أجلت الزواج.. شاهد صور تجمع بين نادين نجيم وخطيبها تثير جدل بالسوشيال ميديا

تصدرت الفنانة نادين نجيم نسيب جدلا كبيرا خلال الايام الماضية  وذلك بعد مشاركتها بمهرجان البحر الاحمر  وهي ترتدي فستان مفتاح الحياة المثير للجدل.

 

فستان جريء.. دينا الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته

 

عميد معهد الأورام: الشيشة والسيجارة الإلكترونية مسببات رئيسية للإصابة بالسرطان

أثارت تصريحات الدكتور محمد عبد المعطي عميد معهد الأورام ، خلال حواره مع برنامج الإعلامي خيري رمضان جدلا كبيرا.

نادين نادين نجيم وخطيبها دينا الشربيني معهد الأورام السيجارة الإلكترونية

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