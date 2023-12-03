عميد معهد الأورام: الشيشة والسيجارة الإلكترونية مسببات رئيسية للإصابة بالسرطان

أثارت تصريحات الدكتور محمد عبد المعطي عميد معهد الأورام ، خلال حواره مع برنامج الاعلامي خيري رمضان جدلا كبيرا.

وأكد الدكتور محمد عبد المعطي، أن أكثر أمراض الأورام انتشارا فى مصر هي السرطان ، حيث استقبل معهد الأورام ١٣٥ ألف مريض.

وأشار إلى أن الشيشة والسيجارة الإلكترونية مسببات رئيسية للإصابة بالسرطان، حيث يصاب حوالي 25% وهو مرض ورم الثدى وفى الرجال أورام الرئة والكبد، مؤكدا أن هناك تغيرات تحصل نتيجة السيطرة على بعض مسببات الأمراض مثل التدخين باعتباره أنه عامل رئيسى فى الإصابة بأورام الرئة والحلق والحنجرة وتكون نسبة حدوث أورام الرئة 12 .

وتابع: وذلك بسبب التدخين بكل صوره بما فيه السجائر الإلكترونية أو الشيشة، وهناك بعض الأورام مرتبطة بالفيروسات مثل أورام الكبد، مؤكدا أن من ضمن انجازات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى حيث اننا لا نحمى الكبد فقط ولكن نحمى أن مريض فيروس سى .