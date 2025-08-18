قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-8-2025
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
كيف تصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟
اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح
عقاب وحرمان.. سؤال في النواب لتأجيل أي زيادات جديدة في فواتير الكهرباء
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو
الخارجية الأوكرانية: روسيا تواصل إنهاء حياة المدنيين رغم جهود السلام
زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
توك شو

الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو مستوطنة عوفرا يمثل إمعانا في تكريس الاحتلال

البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الفلسطينية" أن اقتحام نتنياهو مستوطنة عوفرا يمثل إمعانا في تكريس الاحتلال الاستيطاني كحلقة في جرائم الإبادة والتهجير والضم.

وفي وقت سابق قال مُراسل "القاهرة الإخبارية"، عبد المنعم إبراهيم، إن قافلة المساعدات السابعة عشرة، والتي تحمل اسم "زاد العزة"؛ بدأت في التحرك تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأفاد "إبراهيم" بأنَّ الشاحنات اصطفت استعدادًا للدخول، وهي تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من الهلال الأحمر المصري، تضمنت سلالًا غذائية مكوّنة من سلع أساسية.

وأوضح أنَّ الشاحنات تتحرك تباعًا نحو المعبر، حيث تدخل من البوابة الجانبية الملاصقة لمعبر رفح من الجانب المصري، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تصل أولًا إلى مراكز لوجستية في مدينة العريش لإعادة تجهيزها قبل إدخالها إلى القطاع.

وأضاف المراسل أنَّ عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة منذ 27 يوليو الماضي تجاوز 1450 شاحنة، في إطار الجهود المستمرة لتوفير الإغاثة الإنسانية.

القاهرة الإخبارية الخارجية الفلسطينية نتنياهو الاحتلال الاستيطاني

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

