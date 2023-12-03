فستان جريء.. دينا الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وأطلت دينا الشربيني، مرتدية فستان طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دينا الشربيني، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت دينا الشربيني، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور دينا الشربيني