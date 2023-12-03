فستان مبهر.. ديانا حداد تثير الجدل بتغير ملامحها

نشرت الفنانة ديانا حداد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت ديانا حداد، مرتدية فستان طويل باللون الذهبي، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ديانا حداد، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ديانا حداد، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور ديانا حداد