عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تساقط الثلوج بكثافة يشل الحركة في ألمانيا

صدى البلد

تسبّب تساقط الثلوج بكثافة في بافاريا بجنوب ألمانيا بشلّ الحركة وخصوصا في عاصمة المقاطعة ميونيخ، حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديد السبت.

وأعلن المطار تعليق رحلاته حتى الساعة 12,00 قبل أن يعلن تمديد الفترة حتى الساعة 06,00 من صباح الأحد "بسبب استمرار تساقط الثلوج"، فيما أكد متحدث باسم المطار لوكالة فرانس برس تأثر 760 رحلة جوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أكثر من 40 سنتمترًا من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة السبت. ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظًا على سلامتهم.

ونصحت شرطة المدينة "بتجنب التنقل غير الضروري وبعدم استخدام السيارة إلا للضرورة القصوى"، بسبب "تساقط الثلوج بكثافة استثنائية".

وأدّت الأحوال الجوية إلى تعطيل حركة السكك الحديد على نطاق واسع.

وقالت شركة السكك الحديد "دويتشه بان" إن "محطة ميونيخ المركزية غير قادرة على العمل حاليا".

وتوقّفت الحركة على الخطوط الرئيسية التي تربط المدينة بمحيطها.

وفي أماكن أخرى من جنوب ألمانيا، يُتوقع أيضًا أن تُلغى رحلات قطارات أو يتم تأخيرها، حسبما حذرت "دويتشه بان"، لافتةً إلى أنّ أن الاضطرابات قد تستمر طوال اليوم.

إلى ذلك، أشارت شركة النقل العام في ميونيخ إلى أنّ جزءًا كبيرًا من وسائل النقل العام وبينها حافلات وقطارات تخدم الضواحي وحافلات ترام توقفت أيضا في العاصمة البافارية.

وأكدت أنّ حركة قطار الأنفاق قد تشهد بدورها إلغاء رحلات واضطرابات خلال النهار.

وأدى تساقط الثلوج إلى إرجاء مباراة بايرن ميونيخ وضيفه أونيون برلين التي كانت مقرّرة السبت في المرحلة 13 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

لقب الكونفيدرالية.. تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر يدعم إسرائيل ويزور عائلات بعض الرهائن

نجم الزمالك يتلقى عرضا من قطر..ابراهيم سعيد يكشف التفاصيل

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

ترشيحاتنا

ثبته فورا.. أبل تصدر تحديثا عاجلا لمستخدمي آيفون

نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ كولر: عليك تدارك الأخطاء

محاكمة شاب أصاب طالبا بتحريض كلب شرس عليه

في ذكرى وفاة شعبان عبد الرحيم.. ماذا قال عن الموت قبل رحيله؟

سيف زاهر يسخر من أداء لاعبي الأهلي: كولر لازم يحط الكورة في الشبكة

الهيئة الوطنية للانتخابات: لا يمكن اتخاذ إجراء ضد المواطنين خارقي الصمت الدعائي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنبيط ؟

فستان مبهر.. ديانا حداد تثير الجدل بتغير ملامحها

بسعر خرافي.. فستان ياسمين صبري يثير الجدل على السوشيال ميديا

لوك مختلف.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ