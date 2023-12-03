تساقط الثلوج بكثافة يشل الحركة في ألمانيا

تسبّب تساقط الثلوج بكثافة في بافاريا بجنوب ألمانيا بشلّ الحركة وخصوصا في عاصمة المقاطعة ميونيخ، حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديد السبت.

وأعلن المطار تعليق رحلاته حتى الساعة 12,00 قبل أن يعلن تمديد الفترة حتى الساعة 06,00 من صباح الأحد "بسبب استمرار تساقط الثلوج"، فيما أكد متحدث باسم المطار لوكالة فرانس برس تأثر 760 رحلة جوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أكثر من 40 سنتمترًا من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة السبت. ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظًا على سلامتهم.

ونصحت شرطة المدينة "بتجنب التنقل غير الضروري وبعدم استخدام السيارة إلا للضرورة القصوى"، بسبب "تساقط الثلوج بكثافة استثنائية".

وأدّت الأحوال الجوية إلى تعطيل حركة السكك الحديد على نطاق واسع.

وقالت شركة السكك الحديد "دويتشه بان" إن "محطة ميونيخ المركزية غير قادرة على العمل حاليا".

وتوقّفت الحركة على الخطوط الرئيسية التي تربط المدينة بمحيطها.

وفي أماكن أخرى من جنوب ألمانيا، يُتوقع أيضًا أن تُلغى رحلات قطارات أو يتم تأخيرها، حسبما حذرت "دويتشه بان"، لافتةً إلى أنّ أن الاضطرابات قد تستمر طوال اليوم.

إلى ذلك، أشارت شركة النقل العام في ميونيخ إلى أنّ جزءًا كبيرًا من وسائل النقل العام وبينها حافلات وقطارات تخدم الضواحي وحافلات ترام توقفت أيضا في العاصمة البافارية.

وأكدت أنّ حركة قطار الأنفاق قد تشهد بدورها إلغاء رحلات واضطرابات خلال النهار.

وأدى تساقط الثلوج إلى إرجاء مباراة بايرن ميونيخ وضيفه أونيون برلين التي كانت مقرّرة السبت في المرحلة 13 من الدوري الألماني لكرة القدم.