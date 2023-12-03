"يوجد تحسن"|شقيق العامري فاروق يكشف حالته الصحية بعد 25 يوما من الغيبوبة

يبحث الجمهور بشكل مستمر عن تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

العامري فاروق

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

تحدث هشام العامري، شقيق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق، عن حالة العامري وتطورات الحالة بعد تعرضه إلى الوعكة الصحية.

وقال هشام العامري، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، “الحالة الصحية للعامري فاروق أنه مازال في الغيبوبة لليوم الـ 25”.

وتابع هشام العامري “الحمد لله يوجد تحسن بسيط في التحاليل والإشاعات، ولكن مازال بعيدا عن المعدل الطبيعي، وبدأ الأطباء في تجربة رفع بعض الأجهزة”.

وأكد أن زيارة العامري فاروق مازالت ممنوعة، وطلب من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان قد تعرض نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق إلى وعكة صحية تسببت في دخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مكان علاج العامري فاروق

يشار إلى أن العامري موجود في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في 6 أكتوبر، ويباشر طاقم طبي حالته على مدار الساعة أملا في التحسن.

وخضع العامري فاروق إلى 8 عمليات جراحية الأسبوع الماضي، بالتنسيق والمتابعة مع أحد الأطباء في أوروبا، لمتابعة حالته، في ظل صعوبة سفره إلى الخارج في الوقت الراهن.

ويحرص أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على التواجد في المستشفى بشكل يومي من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لنائب رئيس النادي.

الاهلي

صفقة الأهلي مع عمر كمال

على جانب آخر كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر أن مسئولى النادي وافقوا على انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد إبداء اللاعب رغبته بارتداء القميص الأحمر.

وأكد المصدر، أن الموافقة جاءت على انتقال اللاعب عقب تلقى رئيس النادى مكالمة من رئيس النادى الأهلى لطلب ضم اللاعب بصفة نهائية خلال انتقالات شهر يناير المقبل.

وعلى أثر تلك المكالمة، عقد عدلى القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع مسئولى فيوتشر طلبوا خلالها ضم 3 لاعبين على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

ويأتى على رأس تلك قائمة اللاعبين التى يرغب مسئولو مودرن فيوتشر فى ضمهم كل من خالد عبد الفتاح وصلاح محسن وكريم نيدفيد الذى سبق ولعب للفريق لمدة موسمين ماضيين قبل العودة للقلعة الحمراء بداية من الموسم الجارى.