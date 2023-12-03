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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: بيراميدز تعرض للظلم في مباراة نواذيبو الموريتاني

بيراميدز
بيراميدز

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن نادي بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراة نواذيبو الموريتاني التي جرت مساء السبت بدوري الأبطال.

وأوضح جهاد جريشة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، "بيراميدز كان يستحق ركلة جزاء أمام نواذيبو الموريتاني، الفريق السماوي تعرض للظلم ولا أفهم سبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه، فالكرة واضحة تماما".

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عرقلة واضحة لمهاجم نادي بيراميدز

وتابع:" كان هناك عرقلة واضحة لمهاجم نادي بيراميدز من جانب لاعب نواذيبو الموريتاني وكان من السهل احتسابها".

بيراميدز نواذيبو هاني حتحوت دوري الابطال قناة صدي البلد برنامج الماتش جهاد جريشة

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