جهاد جريشة: بيراميدز تعرض للظلم في مباراة نواذيبو الموريتاني

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن نادي بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراة نواذيبو الموريتاني التي جرت مساء السبت بدوري الأبطال.

وأوضح جهاد جريشة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، "بيراميدز كان يستحق ركلة جزاء أمام نواذيبو الموريتاني، الفريق السماوي تعرض للظلم ولا أفهم سبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه، فالكرة واضحة تماما".

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عرقلة واضحة لمهاجم نادي بيراميدز

وتابع:" كان هناك عرقلة واضحة لمهاجم نادي بيراميدز من جانب لاعب نواذيبو الموريتاني وكان من السهل احتسابها".