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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حلاوة عظيمات مصر.. بسبوسة وكنافة أمام اللجان الانتخابية في روما.. صور

بسبوسة وكنافة أمام
بسبوسة وكنافة أمام اللجان الانتخابية في روما

"جدعنة" السيدات المصريات ووقوفهن بجانب مصر، دائمًا ما تظهر خاصة في أوقات الانتخابات والاستفتاءات، فالمرأة المصرية لم تترك أي مشهد أو استحقاق خلال السنوات الماضية إلا وظهرت فيه وبقوة.

وفي تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، ظهرت السيدات وبقوة في المشهد الانتخابي وكانت على رأس الطوابير، وفي روما ظهرت جدعنة وكرم وشهامة السيدات المصريات حينما قامت إحداهن بصنع الحلوى المصرية لتوزيعها على الناخبين احتفالًا بهذا العرس المصري.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

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الانتخابات الاستفتاءات المرأة المصرية السيدات البعثات الدبلوماسية

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