حجازي يتابع سير الدراسة بمدرسة في الإسماعيلية ويشدد على متابعة القنوات التعليمية

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صباح اليوم الأحد، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، حيث تفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير العام الدراسى.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ‍والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية.

وقد تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سير الدراسة بفصول مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، كما تفقد الوزير حجرة التربية الفنية.

وشاهد الوزير أعمال الطلاب الفنية حول الفن الشعبى الحديث ورسومات ولوحات فنية للطالبات على الكارتون، والخشب، والقماش.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأعمال الطالبات الفنية، وحثهم على مواصلة واستمرار تنمية موهبتهم من خلال المشاركات فى المسابقات والأنشطة الفنية المختلفة التى تقوم بها الوزارة.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا معمل العلوم بالمدرسة أثناء شرح مادة العلوم للصف الثانى الاعدادى، وأجرى حوارا مع الطالبات حول الدرس ومدى استفادتهن من التطبيقات العلمية.



وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك أحد فصول الصف الأول الإعدادي أثناء شرح مادة الرياضيات، وأجرى مناقشة مع الطالبات حول الدرس، كما أكد على أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية لمساعدتهم على زيادة التحصيل المعرفى لمختلف المواد الدراسية.

وعلى جانب آخر .. كان قد وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري؛ تجديد بروتوكول تعاون لتوفير وجبات غذائية صحية متكاملة العناصر لطلاب المدارس الحكومية.

يأتى هذا البروتوكول فى إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين الوزارة وبين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ودعم كافة المبادرات التي تساهم في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإيجاد جيل صحيح البدن، سليم العقل، من خلال الاهتمام بتقديم وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية له.

وخلال فعاليات التوقيع، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور، مشيرًا إلى أن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن عام ٢٠١٨ عن استراتيجية بناء الإنسان المصري والتي تهتم بالنمو الشامل للطالب من خلال بناء شخصيته، والاهتمام بالجوانب الصحية والبدنية والوجدانية والعقلية، مؤكدًا على الدور الهام لبنك الطعام المصري في تحقيق هذا النمو من خلال الوصول للمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا حيث تكون تغذية الأطفال ضعيفة، والذي يؤثر بالسلب على استيعابهم الدراسي.

ووجه الوزير الشكر لبنك الطعام المصري، مشيدًا بالآلية التي يعمل بها بإقامة مطبخ داخل المدرسة، وإشراك أولياء الأمور في إعداد الوجبات لأبنائهم.

وأشار الوزير إلى أن تجديد بروتوكول التعاون يهدف إلى التوسع في نطاق المحافظات التي يغطيها البرتوكول، مؤكدًا على أهمية اختيار المناطق التي يشملها والتركيز على المناطق النائية ووصول الخدمة لمستحقيها، وتعاون بنك الطعام مع الوزارة في اختيار الأماكن المستهدفة، وخاصة مناطق مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق فلسفة الحياة الاجتماعية.

وزير التربية والتعليم في الإسماعيلية اليوم

وزير التربية والتعليم في الإسماعيلية اليوم

وزير التربية والتعليم في الإسماعيلية اليوم

وزير التربية والتعليم في الإسماعيلية اليوم