تفاصيل سير عملية انتخابات الرئاسة بجدة.. قنصل مصر يوضح

أكد السفير أحمد عبدالمجيد، قنصل مصر في جدة، أن اليوم الثالث شهد إقبالًا كثيفًا منذ الساعات الأولى على صناديق الاقتراع، حيث توافدت أتوبيسات من جنوب المملكة تحمل أعدادًا كبيرة من المواطنين.

وقال أحمد عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، إن عملية التصويت تشهد احتفالية كبيرة من المواطنين، كما أن حالة الطقس في جدة مثالية للخروج والتصويت.

الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع قنصل مصر في جدة، إن الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين بسبب وسائل التقنية الحديثة التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.