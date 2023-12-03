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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خناقة مع جوزها.. سيدة تحقن أولادها الـ 3 بالأنسولين

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اخبارية حيث لم تجد «ام» طريقة للانتقام من زوجها والتخلص من عشرته سوى أن تحرق قلبه على أولاده وتقدم على قتلهم ومحاولة التخلص من حياتها هى الأخرى بسبب خلافاتها معه، فحقنت أطفالها الـ3 بالأنسولين، ثم حقنت نفسها، إلا أن قلبها رق عندما شاهدت الصغار يغيبون عن الوعى، وينهارون أمامها، فأسرعت بهم إلى أحد المستشفيات ليلقى أصغرهم «مالك»، عام ونصف العام، مصرعه، ويدخل الآخران «ملك»، 6 سنوات، و«استينات»، 5 سنوات، العناية المركزة لتدهور حالتهما. 

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 "الام"، ذات الـ27 عامًا، متزوجة منذ 8 سنوات من شخص يُدعى «أحمد.ع»، مسافر إلى إحدى الدول، وأنجبت منه 3 أطفال، ودبت الخلافات بين الزوجين بسبب غياب الزوج فى السفر ومطالبتها له بالعودة إلى مصر، حيث كان يرفض دائمًا بحجة تأمين احتياجات أسرته ومستقبل أبنائه، فقررت التخلص من أبنائهما، وتوجهت إلى إحدى الصيدليات، واشترت حقنة أنسولين، وحقنت الأطفال الثلاثة، ثم حقنت نفسها، وعندما شاهدت سقوط الأطفال أمامها، أسرعت إلى أحد المستشفيات الخاصة، واختلقت رواية بأنهم تناولوا سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم.

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