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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: المرأة حققت مكتسبات هائلة في عهد الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الأحد، عن حقوق المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وماذا تريد المرأة من الرئيس القادم في الانتخابات الرئاسية الحالية. 

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وتساءلت مفيدة شيحة، “ماذا تريد المرأة المصرية من رئيس الجمهورية القادم، والمرأة المصرية خلال العشر سنوات الماضية حققت مكتسبات هائلة، متابعة أن المرأة المصرية لديها الكثير من الطلبات المشروعة”.

وتابعت أن المرأة في مصر حاليا أصبحت ذات شأن ولها وضع حقيقي، وحققت مكتسبات كانت تنادي بها لسنوات، وظلت تحاول تحقيقها، وتم تحقيق العديد من المكتسبات وتعيش أزهى عصورها.

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