بيقولوا إحنا لسه جامدين.. مفيدة شيحة : الاحتلال الإسرائيلي جريح وينتهي

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، هجوما حادا علي العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة والشعب الفلسطيني الاعزل، مشيرة الى ان الاحتلال الإسرائيلي يجدد القصف والعدوان على قطاع غزة.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، انه كنا نتوقع الخسة من الجانب الإسرائيلي المتغطرس، ومن الواضح أن إسرائيل جددت القصف بعد موضوع الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وحجم الضجة العالمية عن حالة الأسرى الجيدة والرائعة.



وتابعت مفيدة شيحة، أن إسرائيل عادت للقصف بكل عنف وأكثر من الأول، والاحتلال الصهيوني حيوان جريح وينتهي ويحاول أن يقول انه مازال موجودا.



