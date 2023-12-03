عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات لـ خفير بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لخفير خصوصي لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٩٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز شبين القناطر والمقيدة برقم ١٤٠٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي علي شمال بنها، أن المتهم " و.س.ب" خفير خصوصي، مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" يقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


وأحرز جوهرًا مخدر"حشيش" بقصد الاتجار، كما أحرز ذخائر (عدد ستة طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية الخرطوش دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
وتوصلت تحريات المباحث، إلى أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم، فانتقل حيث أيقن تواجده ابصره واقفًا بالطريق العام، محرزًا حقيبة: فضبطه والحقيبة - احرازه - تبين احتوائها على عدد عشر قطع داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، وكذا حقيبة بلاستيكية تحوي كمية لجوهر الهيروين المخدر، وعدد ستة طلقات خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول.


وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والطلقات للدفاع عن تجارته الأئمة والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه المتعاطين.

القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها بالقليوبية خفير خصوصي محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. الموعد والتفاصيل

موضوعات متعلقة

فتح باب التقدم لوظائف جديدة في محافظة القليوبية.. الشروط والتفاصيل

جامعة بنها تحصد 16 ميدالية فى البطولة البارالمبية للجامعات المصرية

جامعة بنها: قوافل طبية مجانية بقريتي ميت السباع وجزيرة بلى .. صور

صحة القليوبية: الكشف على 1104 مواطنين فى قافلة طبية بالعبور

انتقاما من والدهم.. أم تحاول التخلص من أبنائها الثلاثة بحقن الأنسولين|تفاصيل صادمة

اليوم قطع المياه عن مدينة طوخ بالقليوبية 8 ساعات.. لهذا السبب

خلافات زوجية.. قرار جديد في واقعة الأم المتهمة بمحاولة التخلص من أطفالها بحقن الإنسولين

محافظ القليوبية يقيل مدير مدرسة خلال جولته لمتابعة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

ضربة صاروخية مكثفة .. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان

الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية شمال خان يونس

الجالية المصرية في تركيا تواصل التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

مفاوضات بالنار.. تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن محادثات إطلاق سراح الرهائن

أسقف الكنيسة القبطية بشمال ألمانيا: شاركنا في الانتخابات رغم المسافات وبرودة الطقس

إنتاج مصري| حكاية أضخم بقرتين في العالم.. يدران أكثر من طن لحومًا و50 كجم لبن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

42 متنزّها في عداد المفقودين.. شاهد ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

حظر السفر إلى هناك| مرض بالصين سريع الانتشار.. وبكين ترفع الإجراءات الاحترازية

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

فيديو

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

مخطط شيطاني.. خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول في غزة | فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره بجمهورية جنوب السودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ