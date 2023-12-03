المشدد 7 سنوات لـ خفير بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لخفير خصوصي لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٩٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز شبين القناطر والمقيدة برقم ١٤٠٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي علي شمال بنها، أن المتهم " و.س.ب" خفير خصوصي، مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" يقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وأحرز جوهرًا مخدر"حشيش" بقصد الاتجار، كما أحرز ذخائر (عدد ستة طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية الخرطوش دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم، فانتقل حيث أيقن تواجده ابصره واقفًا بالطريق العام، محرزًا حقيبة: فضبطه والحقيبة - احرازه - تبين احتوائها على عدد عشر قطع داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، وكذا حقيبة بلاستيكية تحوي كمية لجوهر الهيروين المخدر، وعدد ستة طلقات خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والطلقات للدفاع عن تجارته الأئمة والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه المتعاطين.