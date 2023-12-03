تشكيل توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن أنجي بوتسيكوجلو، مدرب توتنهام تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنهام كالآتي:

فيكاريو- بورو- رويال- ديفيز- أودوجي- بيسوما- لو سيلسو- كولوسيفسكي- جونسون- سون- بريان.

بينما يتواجد على مقاعد بدلاء السبيرز كل من: فورستر- أوستين- دورينجتون- سكيب- هويبرج- سانتياجو- دونلي- ريتشارليسون- فيليز.

تشكيل مانشستر سيتي

وأعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال توتنهام هوتسبير على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي:

إيدرسون- ووكر- أكانجي- دياز- جفارديول- رودريجو- برناردو- فودين- دوكو- ألفاريز- هالاند.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: أورتيجا- فيليبس- ستونز- أكي- كوفاسيتش- جريليش- جوميز- بوب- لويس.