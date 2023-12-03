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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشاركة كبيرة من الجالية المصرية بالسعودية في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أبرزت قناة "القاهرة الإخبارية"، توافد أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وأكد الناخبون حرصهم على  المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي، وأن هذا واجب وطني وقومي وضروري.

وفتحت سفارة مصر في الرياض أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

4 مرشحين


ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

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