بسبب تساقط الثلوج .. إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن منازل بأوروبا

أدى تساقط الثلوج الذي ضرب أوروبا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا وهولندا وسويسرا وفي بولندا والنمسا وانقطاع الكهرباء عن بعض السكان.

أوقف مطار ميونيخ في ألمانيا عملياته، وتم إلغاء 560 رحلة من أصل 880 رحلة كان من المقرر إجراؤها في 3 ديسمبر.

كما حدثت اضطرابات في مطار فرانكفورت أم ماين.

لوحظ وضع مماثل مع إلغاء الرحلات الجوية وصعوبات الاتصالات بالسكك الحديدية في مدن في هولندا وسويسرا.

ووفقا لصحيفة “كلاين تسايتونج”، فإن حوالي 20 ألف أسرة في النمسا بقيت بدون كهرباء بسبب تساقط الثلوج في منطقة مورتال.

ولفتت وسائل الإعلام البولندية، إلى انقطاع التيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية.