قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل حمص الشام زي المحلات.
مقادير حمص الشام
ربع كيلو حمص الشام (2 كوب كبير)
2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات
3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم (2 فص)
بصلة متوسطة مقطعة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة
ملعقة صغيرة شطة (أو حسب الرغبة)
كوب كبير عصير ليمون
طريقة عمل حمص الشام
- نحضر وعاء ونضع به ربع كيلو حمص، ونغطي الحمص بالماء، ونتركه منقوعًا لمدة 8 ساعات.
- نصفي الحمص من ماء النقع ثم نضعه في إناء به ماء، ونتركه على نار متوسطة حتى ينضج ويزداد في الحجم.
- نصفي الحمص مرة أخرى ونتركه ليبرد.
- نحضر إناء به ماء مغلي ونضع جميع المكونات ما عدا الحمص.
- نقلب المكونات حتى تمتزج ونتركه على نار متوسطة حتى الغليان.
- بعد غليان جميع المكونات إذا كانت المياه قليلة نقوم بزيادتها مع إضافة رشة ملح وفلفل لضبط الطعم.
- نضيف الحمص للمكونات بعد غليانها ونتركه حتى يغلي معها.
- نصب الحمص والخليط في أكواب مع إضافة القليل من الليمون ليصبح جاهز للتقديم.