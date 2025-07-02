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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها احتجاجا على خطوات غير ودية من موسكو

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت السلطات الاذرباجية  استدعاء  السفير الروسي لديها  احتجاجا على خطوات {غير ودية} من موسكو.

وفي وقت لاحق؛ أعلنت وزارة الخارحية الروسية مشاركة سيرجي لافروف  في قمة مجموعة "بريكس" في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو الجاري، مشيرة الي ان لافروف سيشارك في اجتماع وزراء خارجية آسيان في كوالالمبور يومي 10-11 يوليو

وبدورها؛ صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا تدعو أذربيجان للعودة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي

وأضاف : يجب حل القضايا الناشئة في العلاقات بين روسيا وأذربيجان بروح الشراكة وعبر القنوات السياسية والدبلوماسية

وتابع :  موسكو طلبت زيارة صحفيي "سبوتنيك أذربيجان" المعتقلين في باكو لكنها لم تحصل على الفرصة حتى الآن.

وأردف : على المواطنين الروس الذين يزورون أذربيجان أن يأخذوا في الاعتبار الوضع الحالي.

وختم : موسكو تتمنى من الراغبين بإفساد العلاقات بين روسيا وأذربيجان الابتعاد عن أي خطوات استفزازية.

أذربيجان روسيا سفير روسيا الخارجية الروسية مجموعة بريكس

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