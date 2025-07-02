أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها احتجاجا على خطوات غير ودية من موسكو

أعلنت السلطات الاذرباجية استدعاء السفير الروسي لديها احتجاجا على خطوات {غير ودية} من موسكو.

وفي وقت لاحق؛ أعلنت وزارة الخارحية الروسية مشاركة سيرجي لافروف في قمة مجموعة "بريكس" في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو الجاري، مشيرة الي ان لافروف سيشارك في اجتماع وزراء خارجية آسيان في كوالالمبور يومي 10-11 يوليو

وبدورها؛ صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا تدعو أذربيجان للعودة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي

وأضاف : يجب حل القضايا الناشئة في العلاقات بين روسيا وأذربيجان بروح الشراكة وعبر القنوات السياسية والدبلوماسية

وتابع : موسكو طلبت زيارة صحفيي "سبوتنيك أذربيجان" المعتقلين في باكو لكنها لم تحصل على الفرصة حتى الآن.

وأردف : على المواطنين الروس الذين يزورون أذربيجان أن يأخذوا في الاعتبار الوضع الحالي.

وختم : موسكو تتمنى من الراغبين بإفساد العلاقات بين روسيا وأذربيجان الابتعاد عن أي خطوات استفزازية.