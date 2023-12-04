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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طريقة عمل طاقية السلطان الهش واللذيذة

طريقة عمل طاقية السلطان
طريقة عمل طاقية السلطان الهش واللذيذة..

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل طاقية السلطان الهش واللذيذة.

 

المكونات:

3 أكواب وربع من الدقيق.
نصف كوب من الماء الدافئ.
ربع كوب من الزيت.
نصف كوب من الحليب الدافئ.
5 ملاعق كبيرة من السكر.
2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
حبة من بياض البيض.
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
ملعقة ونصف كبيرة من الكاكاو.
2 ملعقة كبيرة من الخل.
صفار بيض للوجه.
2 ملعقة كبيرة من الحليب.

الطريقة:

نقوم بتحضير إناء ونضع به الماء الدافئ والحليب الدافئ والزيت وبياض البيض ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج.


ثم نضيف السكر والخميرة الفورية والفانيليا ونخفق المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.


قومي بعد ذلك بوضع كوب من الدقيق ونعجن جيداً ثم نضيف كوب اخر ونعجن ونضيف باقي الدقيق ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة.
ثم نقسم العجينة الي قسمين ونضع نصفها في وعاء ونضيف عليه الكاكاو ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية.


نضيف قطع الزبدة على كل نصف منعزل عن الاخر ونعجن العجينة جيداً ثم نضع كل نصف في وعاء ونغطية بكيس نايلون ونتركها حتى تخمر في مكان دافئ.


نقوم بفرد كل نصف من العجين على حدة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل ثم نضع نصف الكاكاو فوق الفانيليا نقوم بوضع فول سوداني على نصف العجينة.


بعد ذلك نقوم بتقطيع النصف الآخر من العجين الي شرائح ونقوم بلف الشرائح الي حلزون ثم نلف العجينة على شكل اسطوانة من ناحية الحشوة.


نقوم بتحضير صينية دائرية ونبطنها بورق الزبدة ونضع بها العجين ونلفها بداخل الصينية ونغطيها ونتركها في مكان دافئ حتي تخمر.


تحضير طبق ونضع به صفار البيض والحليب ونقطة من الفانيليا ونقطتين من الخل ونقلب المكونات جيداً ثم ندهن الوجه.


ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي من الوجه.


نخرج الصينية من الفرن وندهنها بالزبدة المذابة ونغطيها ونتركها لمدة ربع ساعة او حتي تبرد  ثم نخرجها من الصينية ونقطعها وتقدم بالهنا والشفا.


#طاقية_السلطان

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