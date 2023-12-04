ميدو يعلق على لافتة جمهور الزمالك في مواجهة سوار الغيني

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي السابق الزمالك أن نجوم النادي من مختلف الأجيال حرصوا على دعم لاعبي فريق الشباب بمباراتهم أمام النادي الأهلي، في دوري الجمهورية.



وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جمهور الزمالك رفع لافتة في مباراة سوار (ترابط العائلة يصنع المعجزات.. متحدون لحصد البطولات) ".



وأضاف: "في مباراة فريق الشباب أمام الأهلي، أولاد الزمالك من مختلف الأجيال كانوا متواجدين، ومسئولو النادي اجتمعوا مع اللاعبين، لمطالبتهم بالتتويج بالبطولة".



وتابع: "رغم الظروف الصعبة للزمالك في الفترة الماضية، إلا أن قطاع الناشئين بخير، لكنه يحتاج أن يكون أفضل، وخطة مستقبلية أفضل".



وأكمل: "الزمالك لديه أبناء مخلصين، ومتواجدين في النادي بمبدأ ترابط العائلة.. الأندية الكبيرة تُبنى بهذا المبدأ".



وأتم حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "تكاتف نجوم الزمالك في مباراة اليوم لم يكن لأنها مباراة الأهلي، بل هذه المشاهدة تكون موجودة في جميع المباريات.. يكون هناك مشهدًا أراهن أن تجده في أي نادي آخر في مصر".