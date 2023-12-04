عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يعلق على لافتة جمهور الزمالك في مواجهة سوار الغيني

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي السابق الزمالك أن نجوم النادي من مختلف الأجيال حرصوا على دعم لاعبي فريق الشباب بمباراتهم أمام النادي الأهلي، في دوري الجمهورية.


وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جمهور الزمالك رفع لافتة في مباراة سوار (ترابط العائلة يصنع المعجزات.. متحدون لحصد البطولات) ".


وأضاف: "في مباراة فريق الشباب أمام الأهلي، أولاد الزمالك من مختلف الأجيال كانوا متواجدين، ومسئولو النادي اجتمعوا مع اللاعبين، لمطالبتهم بالتتويج بالبطولة".


وتابع: "رغم الظروف الصعبة للزمالك في الفترة الماضية، إلا أن قطاع الناشئين بخير، لكنه يحتاج أن يكون أفضل، وخطة مستقبلية أفضل".


وأكمل: "الزمالك لديه أبناء مخلصين، ومتواجدين في النادي بمبدأ ترابط العائلة.. الأندية الكبيرة تُبنى بهذا المبدأ".


وأتم حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "تكاتف نجوم الزمالك في مباراة اليوم لم يكن لأنها مباراة الأهلي، بل هذه المشاهدة تكون موجودة في جميع المباريات.. يكون هناك مشهدًا أراهن أن تجده في أي نادي آخر في مصر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

ترشيحاتنا

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

ميدو يعلق على لافتة جمهور الزمالك في مواجهة سوار الغيني

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

إعلامي : الزمالك استحق الفوز و الجماهير بعثت رسائل في الإخلاص والتفاني

متي يجمع المواطن بين معاشين.. اعرف الإجابة بالمستندات المطلوبة

مجربات حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة .. أسرارها وعجائب للذاكرين بها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للرجال عند تناول حمص الشام

اليوم.. محمد سعد يختتم عروض مسرحيته الجديدة على بابا بموسم الرياض|صور

ببدلة سوداء.. ياسمين رئيس تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر

بفستان ملفت.. رايا أبا راشد تثير الجدل على السجادة الحمراء

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ