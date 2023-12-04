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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نفس الجاهز.. طريقة عمل الهوهوز بالمنزل

صدى البلد

إذا كنت من هواة الحلويات نقدم لك طريقة عمل الهوهوز بالبيت 


المقادير

4 عدد بيض
1 كوب سكر
5 ملاعق كاكاو
1 كوب دقيق
فانيليا
رشه ملح
5 ملاعق زبدة
(الحشو)
كوب ونضف كريم شانتيه محضر مسبقا بنشترى باكو كريم شانتيه ونضيفله ثلث كوب حليب بارد ونخلط 3 دقائق بمضرب البيض لحد ما يغلظ القوام وهيبقى كميته حوالى كوب ونصف
نصف كوب سكر
جبنه كريمى
للتغليف والتزيين

2 كوب شيكولاته مبشورة
2 ملعقه زبدة

 

طريقه تحضير الوصفة

هنفصل صفار البيض عن بياض البيض عشان هنخفق كلا منهما لوحده فى الميكسر نضرب السكر مع صفار البيض والفانيليا بنضيف الكاكاو والدقيق والفانيليا الى صفار البيض المخفوق ونخلط لخد ما الخليط يتجانس ثم نخلط برفق خليط صفار البيض مع خليط بياض البيض حتى لا نفقد قوام بياض البيض ونجيب صينيه وندهنها زبدة ونرش شوه دقيق ونصب فيها الخليط بسمك السويسرول
 وندخلها الفرن على 180 درجه لمدة 25 دقيقه لما تطلع من الفرن بنغطيها بفوطة نضيفة لحد ما تبرد عشان متنشفش ونعرف نلفها رول.


وفى الكبه نضرب السكر مع الجبنه ولمه يتمزجوا نضيف الكريم شانتيه والفانيليا ونقلبهم مع بعض
ولمه الكيكه تبرد نحشى الكريم فى وسطها ونلقها رول براحة بفوطة او بورقة زبدة عشان نعرف نتحكم فى لفها وندخلها الثلاجه تتماسك وممكن نلفها بورقة زبدة وهى بالثلاجة حتى تتماسك بنسيبها بالثلاجة حوالى ساعة فى هذه الاثناء بنحضر غلاف الشيكولاتة.


 فى اناء على النار نسيح الشيكولاته مع الزبدة ونصبها على الكيك وندخلها الثلاجه تتماسك ونقطعها زى الهوهوز، ويقدم وبالف هنا وشفا.

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