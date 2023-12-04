أحلى وصفة.. طريقة عمل عجة القرنبيط

إذا كنت من محبي القرنبيط نقدم لك طرقا مختلفة لتقديمه في الشتاء ونقدم لك طريقة عمل عجة القرنبيط



كوب دقيق

-1 بيضة

-1 قرنبيط

-1 بصلة مفرومة ومقليّة

-2 بطاطا مطبوخة ومهروسة

-ضمة كزبرة

-1 ملعقة صغيرة ملح

-¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

-1 ملعقة صغيرة خليط الحساء

-رشة بابريكا

-2 ملاعقة كبيرة عصير ليمون



الخطوات

خطوات طريقة عمل عجة القرنبيط:

قومي بتقطيع القرنبيط.

ضعي هذه القطع في قدر من الماء مع رش الملح عليها.

قومي بطهيها لمدة 10 دقائق.

صفي هذه القطع المطبوخة ثم اهرسيها.

أضيفي البطاطس المهروسة إليها واخلطي جيداً.

أضيفي الكزبرة والدقيق والبصل المقلي والبيض وعصير الليمون والتوابل. قلبيهم وضعيهم في صينية مدهونة في فرن ساخن حتي تنضج.