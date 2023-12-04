سقوط شهداء بعد قصف مدرسة تأوي نازحين في بيت لاهيا

قال إعلام فلسطيني، اليوم الاثنين، إن هناك شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في بيت لاهيا شمالي غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانيهما خلال العدوان على قلقيلية.

ومنذ قليل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قوات خاصة قتلت مسلحين اثنين خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفةالغربية.

وقد اندلعت اشتباكات قوية اليوم بين رجال الفصائل الفلسطينية وجنود جيش الاحتلال في جميع أنحاء فلسطين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن اشتباكات ضارية تقوم الآن بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدد من بلدات في الضفة الغربية.