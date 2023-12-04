وزير الدفاع: السلام يحتاج لقوة تحميه ومصر سعت لامتلاك أحدث أدوات التسليح

أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن مصر تحرص خلال معرض إيديكس، الذي يتم للمرة الثالثة، لعرض أحدث ما وصل له العلم، من تنفيذ المعدات العسكرية.

وأضاف خلال كلمته بـ افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، بحضور الرئيس السيسي، أن هذا المعرض يعزز القدرات والتعاون بين الدول.

ولفت إلي أن التنمية لا تتم دون الأمن، وأن مصر سعت لامتلاك أحدث أدوات التسليح، وأن ذلك في وسط ما يمر به العالم.

وأشار إلي أن ما تمتلكه القوات المسلحة يكون للدفاع عن مقدرات الدولة، وستظل القوات المسلحة الحامية لمقدرات الدولة.

وأوضح أن القوات المسلحة حرصت على التعاون مع الأشقاء بالدول لكي يكون هناك استقرار، وأن الأحداث العالمية، تؤكد أن السلام يحتاج لـ قوة تحميه.