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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هجان وبنات ألفة.. أبرز عروض مهرجان البحر الأحمر السينمائي

صدى البلد

تستمر فعاليات وعروض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة في جدة، وتعرض اليوم مجموعة منتقاه من الأفلام في عروضها الافتتاحية الأولى.

العروض الافتتاحية:

"هجان"، فيلم مغامرات عائلي، تدور أحداثه حول سباق الهجن (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)

"بنات ألفة"، فيلم حائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث أظهرت المخرجة كوثر بن هنية الجوانب القاسية والمؤلمة لحالة أم تحاول التعايش بعد رحيل ابنتيها (بحضور كلًّ من المخرجة وطاقم العمل)

أما في مسابقة البحر الأحمر فتقام 3 عروض أولى لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

"كواليس" فيلم درامي لِعاطف بن محمود وخليل بنكيران، يدور حول العرض الأخير لشركة رقص في مراكش (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)

"ما فوق الضريح" لكريم بن صالح، يروي الفيلم قصّة طالب يعيش تحت تهديد الطّرد في فرنسا (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)

"في ألسنة اللّهب"، للمخرج زارار خان، وهو الفيلم الممثل لباكستان ضمن سباق التنافس على الأوسكار، يدور الفيلم حول مغامرة مليئة بالمفاجأت لِأمّ وابنتها في كلّ دقيقة (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)


كما يضم برنامج الأفلام القصيرة المتاح مجموعة مذهلة من المواهب من آسيا وأفريقيا والعالم العربيّ.

"مأكولات جنوب أفريقيا"، وهو برنامج طبخ مذهل، يدور حول ثقافة الطّعام الأفريقي وتاريخ جنوب أفريقيا (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)
"الفريد من نوعه"، يُعرض في سينما السوق في الريتز كارلتون لِحاملي شارة انتساب السوق.

جرح التّردّد (تركيا، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)

اقد الأمل (كوريا، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)


المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

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