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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندوة لأمينة خليل للحديث عن مشوارها الفني بمهرجان البحر الأحمر

أمينة خليل
أمينة خليل

 

أقيمت مساء اليوم ندوة خاصة الفنانة أمينة خليل على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام في جدة.

وتحدثت أمينة خلال الندوة عن عديد المحطات في حياتها الفنية وطريقة اختيار أدوارها وتفاصيل التحضير للشخصيات بين الدراما التلفزيونية والسينمائية.

أمينة تشارك هذا العام في المهرجان كعضو لجنة تحكيم المسابقة الروائية الطويلة بجانب عدد من الأسماء المخضرمة في صناعة السينما من مختلف دول العالم.

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

أخبار أمينة خليل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي إطلالة أمينة خليل أمينة خليل فى مهرجان البحر الأحمر أبطال فيلم شماريخ

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