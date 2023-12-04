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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان: بدء التشغيل التجريبي لمحطة محولات كهرباء بدر 3

صدى البلد

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من محطة محولات كهرباء بدر ٣، وتم بدء التشغيل التجريبي للمحطة لتغذية توسعات المدينة، حيث تم إجراء اختبارات تحميل الجهد عليها، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة.

وفى هذا الإطار، قام  المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بد، بجولة رافقه خلالها مسئولو الجهاز بالمحطة، حيث أوضح أن مشروع محطة محولات بدر٣ جهد 66/22 ك. ف، وبقدرة 3*40 م . ف .أ بإجمالى  120  م . ف .أ،  وبتكلفة إجمالية حوالي  145 مليون جنيه.

وأشار " عبدالرشيد " إلى أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة لتغذية الحى الثانى من خلالها، وجارٍ اختبار الكابلات، وتغذية الحى الثالث، كما سيتم تغذية المناطق الآتية: الحى الرابع، والحى الخامس، ومركز المدينة، والمنطقة الترفيهية، وشمال المدينة.

كما تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، تقدم أعمال مشروعات الإسكان والطرق بمشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية "زهرة العاصمة " المرحلة الثالثة، حيث تابع رئيس الجهاز، ومرافقوه، خلال الجولة، أعمال الطرق، وتنسيق الموقع.

كما تفقد مسئولو الجهاز، أعمال المرافق بالمشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال المرافق ( مياه – صرف – فرمة ) 60 %.

ووجه المهندس رضوان عبدالرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، بسرعة الانتهاء من أعمال "الإسكان – المرافق "، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به، وبكفاءة وجودة عالية، وضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة.

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