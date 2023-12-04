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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز الشروق: الإعداد لتنفيذ الطرق والمرافق بمنطقة السلام المضافة للمدينة

صدى البلد

 

تفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، سير العمل بمنطقة " السلام" المضافة لمدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك بهدف الإعداد لأعمال تمهيد الطرق، ومدخل المنطقة، وإمدادها بالمرافق الرئيسية، تمهيداً لتنميتها.

وخلال الجولة، تم مراجعة الموقف الحالى لمسارات خطوط البترول المارة بالمنطقة، والجارى تغييرها بخطوط جديدة، وكذلك المراجعة على الطبيعة لمواقع أبراج الكهرباء، بهدف تنفيذ الأعمال لتنمية المنطقة.

كما استكمل رئيس الجهاز الجولة بتفقدً المحاور والطرق، وكذا الحدائق العامة بتلك الأحياء، موجهاً بتكثيف المتابعة للتطوير بالحدائق، والنظافة، والمرور اليومي بجميع أنحاء المدينة، والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق .

وأعلن المهندس على سعد، عن تشغيل خطى مواصلات خارجيين جديدين للربط بين المدينة ومناطق وأحياء محافظة القاهرة، وذلك بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، بهدف التيسير على سكان المدينة، والمترددين عليها.

وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن مسار الخط الأول هو " مدينة الشروق – رمسيس"، والثانى (الشروق – السيدة عائشة)، وذلك بصفة تجريبية لحين الاستقرار على المسارات المطلوبة وفقاً للاحتياجات الفعلية.

وأشار المهندس على سعد إلى أن ذلك يأتى استجابةً لرغبة السكان، وتدعيماً لمنظومة النقل الخارجى سواء المملوكة للجهاز، أو خطوط النقل العام والخاص بمدينة الشروق.

ومن جهة أُخرى، أعلن رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من إحلال وتجديد 400 قاعدة عامود إنارة بالأحياء السابع والثامن والتاسع ضمن خطة الجهاز، نظراً لتنفيذها منذ فترة طويلة، وذلك حرصاً على السلامة العامة، مؤكداً استكمال الأعمال داخل نطاق الأحياء المذكورة.

 

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