رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد منظومة النقل الداخلي بعد تعديل مساراتها

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، منظومة النقل الداخلي بالمدينة بعد تعديل بعض مسارات الخطوط؛ للتأكد من كفاءتها والعمل على تلبية احتياجات السكان، ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، والتأكيد على المسؤولين من إدارة الحركة والتنمية، بالمتابعة الدورية لمنظومة النقل.

ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطي، ببذل المزيد من الجهد في متابعة منظومة النقل الداخلي، ورفع مستواها، والتأكيد على جاهزية جميع المركبات، لتخدم أكبر قطاعات المدينة الحيوية، سواء المناطق الخدمية أو السكنية.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تعديل بعض مسارات الخطوط طبقاً لاحتياجات السكان، بحيث تغطي الخدمة جميع أنحاء المدينة، لتصبح مسارات الخطوط كالآتي : عدد ٥ سيارات NC2 ( القطامية - الإسكان الاجتماعي - مركز شباب المستقبل - قسم شرطة القطامية - مستشفى القاهرة الجديدة - الشباب - ارابيلا - المعهد - النرجس - المستثمرين الجنوبية - زيزينيا - الجامعة الأمريكية - اللوتس )، وعدد سيارتين NC3( التجمع الثالث - الجامعة الألمانية - إسكان الشباب - المستقبل - الجهاز القديم - مسجد الحمد - الغاز - الداون تاون - شارع التسعين الشمالي - استاد بتروسبورت - جامعة المستقبل - اللوتس )، وعدد سيارتين NC4 ( التجمع الأول - الياسمين ٤/٦ - محور مصطفى كامل - استاد بتروسبورت - المستشفى الجوي - ميدان ماونتن فيو - مسجد فاطمة الشربتلي - ميدان النهضة - مسجد حورية - المصانع )، وعدد سيارة NC5 ( الجامعة التكنولوجية - اللوتس )، وعدد ٤ سيارات NC6( الغاز - المستشفى الجوي- ميدان ماونتن فيو - مسجد فاطمة الشربتلي - عمارات النرجس - جاردينيا هايتس - المنطقة الصناعية )، عدد سيارة NC9 ( دار مصر الأندلس بوابة ١ - دار مصر الأندلس بوابة ٢ - مستشفى سيشل - الجامعة الأمريكية )، وعدد ٤ سيارات NC10 ( القطامية - مرور القاهرة الجديدة - مستشفى القاهرة الجديدة - الجامعة الالمانية - ميدان أرابيلا - المعهد - صينية العمال - مسجد الحمد - الغاز - الداون تاون - مسجد المشير - نادي الشباب - العباسية - غمرة - رمسيس ).

وأشار " الغيطي" إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص الدائم من الجهاز، ومسئولي وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدائمة لتوفير الخدمات المطلوبة لسكان المدن الجديدة، وذلك استكمالا لمسيرة التطوير بشكل متواز للمشاريع التنفيذية بالمدينة، سواء مرافق أو طرق أو إسكان، وتنفيذا لخطة التطوير التي يسعى لها دائما جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لتحسين الخدمات للسكان بالمدينة.

وشهد المهندس عبدالرءوف الغيطى، تشغيل المرحلة الأولى، محطة رافع الصرف الصحى رقم ٩ بعدد ٢ طلمبة تصرف الطلمبة ١٠٠٠ متر مكعب/ ساعة.

وأوضح الغيطى، أن المحطة تقوم بتلقى صرف منطقة اندلس ٢/٢، ومنطقة النوادى بالامتداد، بجانب استيعاب صرف صحى لجميع الكمبوندات الموجودة بالامتداد الشرقي للمدينة، ومنطقة التمر حنة، وجزء من حى اللوتس، وبذلك يتم حل جزء كبير من تحديات الصرف الصحى بالتجمع الأول، حيث يتم استيعاب كميات الصرف الصحى بمحطة رقم 10 إلى محطة رقم 9، ومنها لمحطة الصرف رقم 12، حيث يعمل ذلك على تقليل نسبة مياه الصرف الواردة بالمحطة 7 بالتجمع الاول.



