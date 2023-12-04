لحظة تفجير جيش الاحتلال قصر العدل وسط غزة | فيديو

أفادت وسائل الاعلام الفلسطينية بأن جيش الاحتلال فجر مبنى "قصر العدل" في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة؛ وذلك بعد أن حولوه إلى ثكنة عسكرية مؤقتة.

وتداولت وسائل الاعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو يظهر لحظة قصف المبنى وانفجاره.



وكانت قد ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية إن جيش الاحتلال تقدم وسط قطاع غزة، ونشرت صورا لجنود الاحتلال أمام قصر العدل.

وجدير بالذكر أن قطر هي التي مولت بناء هذا المبنى وتم افتتاحه عام 2018.

وقبل قليل، توغلت عشرات الدبابات الإسرائيلية اليوم الاثنين في جنوب قطاع غزة قرب خان يونس، بحسب ما أفاد شهود عيان لوكالة "فرانس برس".



كما شوهدت ناقلات جنود مدرعة وجرافات، فيما يتوقع على نطاق واسع أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في المنطقة قريبًا.



وقال أمين أبو حولا (59 عاما) إن الآليات الإسرائيلية كانت "على مسافة كيلومترين داخل الأراضي الفلسطينية في قرية القرارة قرب خان يونس"